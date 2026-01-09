Localizan a menor de 12 años reportado como desaparecido en La Vega

La Policía Nacional informó que fue localizado sano y salvo un niño de 12 años en La Vega, una ciudad que se encuentra en el norte de República Dominicana. El joven había sido reportado como desaparecido a través de una publicación en redes sociales.

Según la institución, tras observar la información difundida en plataformas digitales, agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) iniciaron de inmediato las indagatorias para tratar de dar con el paradero del menor.

La tarde del jueves 8 de enero, la madre del menor confirmó que su hijo ya había sido localizado.

Según explicó la progenitora, el niño salió de su residencia con destino a un centro educativo cercano; sin embargo, posteriormente fue notificada por el plantel escolar de que el menor no se presentó a recibir docencia, lo que generó la alerta sobre su paradero.

La madre indicó que el menor se trasladó de manera voluntaria a la provincia de Santiago, donde permanecía en casa de un familiar, motivado por una situación personal. La información fue confirmada durante el proceso de verificación policial, tras lo cual la madre se trasladó al lugar para buscarlo.

La Policía Nacional precisó que el menor se encuentra en buen estado de salud y bajo el cuidado de su madre, por lo que el caso fue declarado resuelto, sin que se registraran situaciones que pusieran en riesgo su integridad física.