Estaciones de la Línea 1 del Metro cerrarán a las 8:00 p. m. a partir de este sábado

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) anunció este viernes el mantenimiento preventivo al que estará sometida la línea 1 del Metro de Santo Domingo.

Desde el sábado 10 hasta el día 25 de enero, las estaciones Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingo, estarán siendo intervenidas a partir de las 8:00 de la noche y serán reabiertas en su horario habitual.

Según informó Opret en un comunicado, se facilitaran varias unidades de autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA) para que los usuarios que se movilizan en el Metro después de las 8:00 de la noche no presenten inconvenientes a la hora de desplazarse a sus lugares de destino.

El servicio que ofrecerá la OMSA será gratuito.