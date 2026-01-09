Diputado: me di un jumo cuando se llevaron a Limber Cruz, que canceló 22 dirigentes

El diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Luis Rodríguez, dijo que se dio un "jumo" cuando se llevaron a Limber Cruz del Ministerio de Agricultura, que canceló a 22 personas.

"Cada uno llora por su herida. Cada uno llora por su herida. Yo me di un jumo... Se llevaron a Feddy Fernández y a Limber Cruz, que cancelaron 22 dirigentes que al inicio de gobierno el presidente Luis Abinader los ayudó a conseguir, por eso yo felicito a Luis Abinader porque hizo lo que tenía que hacer en Agricultura. ¡Qué bueno! Y gracias, señor Luis Abinader" , exclamó el legislador de la provincia Duarte.

Rodríguez aprovechó que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se quejara por nombramientos de funcionarios y cancelaciones de personas que "son del partido" (PRM).

Limber Cruz fue destituido de su cargo el martes, junto a otros ministros, mediante el decreto 2-26, que incluye otras sustituciones y cambios en el tren gubernamental.

Cruz ocupaba el cargo desde agosto de 2020, cuando Abinader asumió la Presidencia de la República por primera vez.

En 2025, circularon rumores de corrupción por los pasillos de Agricultura, luego de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) arrestara a varios de sus empleados vinculados a supuestos desvíos de fondos.

Una fuente señaló a Listín Diario que fueron detenidos Santiago Regalado, jefe de seguridad del Ministerio; y el coronel Harel Katz, encargado del Departamento de Seguridad Militar. Cruz no estuvo involucrado de manera directa en este escándalo, pero sí Freddy Fernández, quien se desempeñaba como jefe del Gabinete.

pacheco se queja por cancelaciones

En la sesión de este viernes, Alfredo Pacheco dijo que está de acuerdo con los cambios realizados por Abinader en su gabinete, pero rechazó las cancelaciones de dirigentes de base del PRM.

“Yo estoy de acuerdo con todos los cambios que ha hecho el presidente de la República y los comprendo. Comprendo que se relance el Gobierno”, expresó el legislador.

Sin embargo, se quejó de funcionarios que califica como "oportunistas", que van de partido a partido y se presentan como “imprescindibles”.