Vaguada provocará lluvias en algunas provincias de RD este jueves

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este jueves se espera que una débil vaguada y la influencia del viento del noreste generen chubascos aislados sobre algunas provincias del país.

Estas lluvias se esperan sobre localidades de las provincias del litoral costero Atlántico, principalmente sobre localidades de María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Hermana Mirabal, Sánchez Ramírez, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata, entre otros sectores cercanos.

Se espera que la frecuencia de estas lluvias incrementen en horas de la tarde, tornándose más frecuentes y el Indomet prevé que se extiendan sobre Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, entre otras ubicadas en la Cordillera Central, el litoral Atlántico y la zona fronteriza.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables en zonas montañosas y valles del interior del país, debido a la estación del año y el viento fresco de dirección noreste.

Además podría presentarse neblinas, especialmente en localidades de Barahona, San Juan, Neiba y en el Cibao.