Ante de ser detenido, el tío de Brianna Genao manifestó que en el mundo hay mucha gente despiadada

“El mundo está lleno de maldad”, así se expresaba Rafael Reyes Núñez Rosario antes de ser detenido por la desaparición el pasado 31 de diciembre de la niña Brianna Genao, de tres años.

El hombre, quien es tío de la menor, está detenido acusado de su desaparición. Rafael Núñez Rosario, su hermano, habría confesado que abusó sexualmente y mató a la menor de edad.

Reyes Núñez dijo a reporteros de Listín Diario que minutos antes de que la infante desapareciera, su hermano la trajo de un lugar y luego se fue. Posterior a esto, el primo llamó a Brianna para que fuera a la casa y, cuando él bajó la cabeza, ella ya no estaba, suponiendo que ella hizo caso al llamado del primo.

No obstante, cuando la abuela quiso saber de su paradero, Brianna no aparecía, activando las alertas, y contó que procedieron a buscarla por toda la casa, pero ella no fue vista. Describió el momento “como una cosa relámpago”.

Al ser consultado ante la sospecha sobre si alguien de la zona se la había llevado, expresó que no había nadie desconocido, pero aun así no descartaba el comportamiento despiadado de las personas a su alrededor y tal vez alguien, sin ellos saberlo, la vigilaban.

En los momentos que dio las declaraciones al medio, un zapato que se presumía ser de Brianna fue encontrado en los alrededores del lugar, mostrándose preocupado por el hallazgo.

Desaparición

El 31 de diciembre de 2025 Brianna Genao González fue notificada por sus familiares como desaparecida en una localidad del municipio de Imbert perteneciente a la provincia de Puerto Plata.

Según los testimonios recogidos por reporteros de este medio, la infante Genao Gonzáles se encontraba jugando con otros niños la última vez que fue vista por su abuela, con quien vive.

Cuando se percató de su ausencia, activó las alarmas en la residencia e informó a las autoridades policiales del caso.

Para su búsqueda fueron usados drones del 911, perros entrenados para buscar personas y personal del Ministerio Público, policías, rescatistas, personal del 911, del ejército, la fuerza aérea, voluntario y familiares, incluyendo a su tío Núñez Rosario, quien una semana después habría confesado a la Policía Nacional abusar sexualmente y quitarle la vida.

Hasta el momento, se desconoce la ubicación de su cuerpo.