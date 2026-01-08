Padre de Brianna: “Yo espero que ellos paguen por lo que le hicieron a mi hija”

Carlos Manuel Genao, padre de Brianna Genao González, la niña reportada desaparecida el pasado 31 de diciembre, pidió a las autoridades que los dos hombres que supuestamente confesaron haber dado muerte a su hija sean sometidos a la justicia y se les aplique todo el peso de la ley.

“Yo espero que lo peor le venga, que por lo que le pasó a mi hija se le aplique todo el peso de la ley, porque era una bebé inocente, espero que la justicia les aplique todo el peso de la ley”, afirmó indignado.

La familia paterna de Brianna sostuvo el miércoles un encuentro con las autoridades que investigan el caso y estos les explicaron que los dos tíos de la niña confesaron haber cometido el crimen.

“Sí, ellos hablaron con nosotros ayer (miércoles) y me dijeron que ellos dijeron todo, que la habían matado y golpeado, y me enseñaron algunas pruebas”, explicó.

En la noche, Carlos Genao debió ser trasladado a un centro de salud por el impacto de la noticia del fallecimiento de su hija, y según cuentan sus familiares, fue medicado para poder dormir.

“Yo no puedo dormir imaginándome los gritos que ella daba pidiendo auxilio, eso es demasiado fuerte”, explicó.

La abuela paterna de la niña, Carmen Genao, también permanece afectada de salud, y de igual forma la están medicando para poder dormir debido al impacto de la noticia.

Visiblemente impactada, la abuela paterna estableció que “yo no lo creo hasta que no vea el cuerpo, yo pienso que es mentira y que ella va a volver a decirme mamá, te quiero mamá”, afirma.

La familia Genao fue convocada por las autoridades que llevan la investigación este jueves en la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional.

Privados de libertad

Permanecen privados de libertad en la dirección Regional Norte de la Policía Nacional, con asiento en Puerto Plata los hermanos Rafael Rosario Núñez, alias Papito, de 52 años; y Reyes Rosario Núñez, de 43.