Ministerio de Defensa entrega de nuevos vehículos a escuelas vocacionales

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, realizó la entrega oficial de siete vehículos marca Toyota AGYA, año 2025, al director general de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (DIGEV), coronel José Ramón Reyes Suárez, FARD (DGP).

Los vehículos entregados serán destinados a las prácticas de conducción de vehículos livianos, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento de los programas de capacitación técnica que se desarrollan en las Escuelas Vocacionales, orientados a dotar a militares, policías y ciudadanos civiles de habilidades prácticas que faciliten su inserción al mercado laboral y fomenten el emprendimiento.

Esta entrega se enmarca dentro de la visión estratégica del Ministerio de Defensa de continuar modernizando y ampliando las capacidades de DIGEV, institución educativa adscrita a esta cartera, que forma parte del sistema nacional de capacitación para el trabajo productivo y que desempeña un papel fundamental en el desarrollo social del país.

Actualmente, las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional cuentan con una red nacional de 23 centros, distribuidos en distintas provincias del país, desde donde ofrecen programas educativos gratuitos en diversas áreas técnicas, promoviendo la formación práctica, la disciplina, el patriotismo y los valores ciudadanos.

“Con esta acción, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la educación técnica, la modernización de los procesos formativos y la creación de mayores oportunidades de desarrollo para miles de jóvenes y adultos, en coherencia con la misión de las Fuerzas Armadas de servir a los mejores intereses de la nación y contribuir al progreso integral de la República Dominicana”, reseña la nota de prensa.