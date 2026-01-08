Mario Lama se despide de empleados del Servicio Nacional de Salud

El doctor Mario Lama se habría despedido de su equipo de trabajo, para dejar la Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Salud, puesto que ocupa desde agosto del 2020, cuando fue designado con el decreto 378-20.

Esto se produce en medio de los cambios que está ejecutando el presidente Luis Abinader en el Gobierno.

Fuentes del SNS confirmaron a Listín Diario que Lama se despidió de los directores generales y otros empleados.

Mientras que en la mañana de este jueves, la periodista Edith Febles reveló en el programa El Día, que tiene constancia de que Mario Lama tenía previsto presentar su renuncia al cargo, pero que todo se ha adelantado.

La destitución del director de SNS podría estar contenida en nuevos decretos que emita el presidente Luis Abinader, quien desde el pasado martes ha estado cambiando funcionarios.