Jorge Subero Isa asumirá como consultor jurídico el 15 de enero

A pesar de ser juramentado por el presidente Luis Abinader como el nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en sustitución de Antoliano Peralta Romero, Jorge Subero Isa asumirá las funciones de su cargo el próximo 15 de enero.

Así lo informó el nuevo ministro de Justicia, durante una entrevista en el programa “El Día” que se transmite por Telesistema.

“Hasta el día 15 que el doctor Subero asuma”, respondió Antoliano Peralta, ante la pregunta de hasta qué fecha estaría firmando decretos como consultor jurídico.

El primer decreto emitido por el presidente Luis Abinader, el 5 de enero de 2026, fue el 1–26, que designaba a Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y a Antoliano Peralta como ministro de Justicia.

La juramentación de ambos se realizó en el Palacio Nacional al otro día de que se dio a conocer el decreto y en la misma se informó que esta designación “refuerza áreas estratégicas del Gobierno vinculadas al fortalecimiento institucional, el respeto al Estado de derecho y la consolidación del sistema de justicia”.

Dentro de las principales funciones que tendrá el Ministerio de Justicia está coordinar la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, también la coordinación del sistema de derechos humanos y el cumplimiento de los “compromisos nacionales e internacionales del país en esta materia serán responsabilidades directas de ese ministerio”.

También tendrá a su cargo la coordinación de la defensa del Estado ante demandas judiciales, mediante la organización de una Oficina de Defensa de la Administración Pública, con el objetivo de enfrentar de manera estructurada los procesos que históricamente han generado importantes pérdidas para el Estado.

En la entrevista en el programa “El Día”, Antolinao Peralta, informó que recibieron la promesa de que las oficinas del Ministerio de Justicia estarían en el espacio que ocupa actualmente el Ministerio de Interior y Policía, pero mientras esto ocurren estarán en el espacio que está ubicado el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).