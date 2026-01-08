Asamblea de la Hermandad de Veteranos incrementa beneficios a socios

La Hermandad de Veteranos Pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional informó que continúa fortaleciendo su compromiso con el bienestar integral de sus asociados, mediante la consolidación de un Programa de Bienestar Social, orientado a mejorar de manera sostenible la calidad de vida de los veteranos y sus familias.

Este programa comprende 36 servicios de asistencia, que abarcan áreas como salud, transporte al médico, contribución económica solidaria, apoyo social, acompañamiento institucional y protección ante situaciones de vulnerabilidad, reafirmando a la Hermandad como una entidad organizada, solidaria y socialmente responsable dentro del sector de veteranos del país.

En ese contexto, durante la Asamblea General Ordinaria celebrada el 01 de noviembre de 2025 y registrada en la Procuraduría General de la República mediante certificación del 26 de diciembre de 2025, fue aprobado por unanimidad un ajuste técnico a las cuotas de afiliación y al Plan Funerario, consistente en un incremento moderado que oscila entre RD$25 y RD$100, según el rango, con el objetivo exclusivo de fortalecer la sostenibilidad financiera y ampliar los beneficios institucionales, conforme a criterios técnicos y actuariales.

Como resultado directo de esta decisión, el Plan Funerario (Honor Memorial) incrementa su cobertura de RD$100,000 a RD$150,000, garantizando mayor respaldo, dignidad y tranquilidad a los socios y sus familiares. Esta medida asegura la continuidad, estabilidad y expansión de los servicios, sin comprometer la solidez administrativa y financiera de la institución, en estricto apego a la normativa vigente y a los principios de transparencia y responsabilidad institucional.