Roberto Álvarez entiende que la prioridad en Venezuela es evitar el conflicto violento

El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, reafirmó este miércoles que el país mantiene inalterada su posición respecto a Venezuela, subrayando que no existe reconocimiento al proceso electoral de julio de 2024, debido a la falta de transparencia y la ausencia de actas oficiales.

El canciller fue enfático al señalar que el país no puede avalar un resultado que no ha sido auditado de manera independiente ni respaldado por observadores internacionales legítimos.

Álvarez recordó que la proclamación de las autoridades venezolanas tras las elecciones de julio no cuenta con el respaldo de la República Dominicana.

"No reconocemos la legitimidad de la proclama... porque nunca se publicaron las actas, como se solicitó múltiples veces", indicó el funcionario.

Sostiene que, actualmente, no existen representantes diplomáticos ni consulares dominicanos en territorio venezolano.

Roberto Álvarez insistió en que, más allá de las posturas políticas, la prioridad absoluta debe ser evitar el conflicto violento, al señalar que no hay otra alternativa más que el diálogo para resolver la situación de Venezuela.

Dijo que esta posición se alinea con lo expresado recientemente por la misión dominicana ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se ratificó el compromiso del país con el debido proceso y los valores democráticos en la región.

El canciller recordó que esta situación fue provocada por la expulsión del personal dominicano ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro tras los cuestionamientos.

El ministro aclaró que, aunque hay una paralización en la representación oficial, las relaciones diplomáticas formalmente no se han roto, sino que se encuentran en un estado de pausa forzada por la ausencia de delegados en ambas capitales.

Sobre el futuro y nuevas elecciones

Al ser cuestionado sobre si la convocatoria a nuevos comicios sería la condición necesaria para restablecer los vínculos, Álvarez fue cauteloso, calificando la situación como “incierta y compleja”.

“Es muy temprano para responder esa pregunta. Nosotros siempre vamos a apoyar unas elecciones en Venezuela, pero el curso de acción depende de una situación que todavía es demasiado compleja”, explicó.