Francisco Oliveiro es juramentado como el nuevo ministro de Agricultura

El ministro administrativo de la presidencia, Andrés Bautista, juramentó este miércoles al ingeniero Francisco Oliveiro Espaillat como el nuevo ministro de Agricultura, en cumplimiento del decreto 2-26 firmado por el presidente Luis Abinader.

Al hablar en el acto, Oliveiro Espaillat agradeció al mandatario por el cargo asumido y dijo estar con la disposición absoluta de mantener el compromiso y sentido de responsabilidad en su nueva administración.

Conocido por ser uno de los principales impulsores de la mecanización agrícola nacional, Oliveiro Espaillat fijó su posición al destacar el sacrificio del productor y la necesidad de innovar en el campo.

"Aunque vengo del sector arrocero, quiero dejar claro que mi vocación e identidad son plenamente agropecuarias.

"Conozco el sacrificio del productor, el valor del trabajo del campo y la importancia de cada rubro para la economía y estabilidad social de la nación", expresó él nuevo ministro.

Calificándose como un aliado en el sector, garantizó mantener las iniciativas de Limber Cruz y proponer nuevas con el objetivo de mantener y fortalecer la seguridad alimentaria.

Con un llamado a todos los sectores productivos, exhortó a no bajar la guardia para continuar con los objetivos trazados.

"En esta gestión trabajaremos en igualdad de condiciones, con diálogo, respeto y visión de futuro consciente del enorme sacrificio que implica producir alimentos en nuestra tierra", concluyó en su discurso.

Despedida de Limber Cruz

El acto contó con la presencia del ahora exministro de Agricultura Limber Cruz, quien agradeció los años dedicados a la institución y el reto que trae consigo el cargo.

"Es un ministerio sumamente importante, pero también bastante complejo", avisó a Oliverio Espaillat al relatar la presencia de variables inesperadas como los fenómenos naturales que destruyen cultivos y ganados.

En su intervención, y respaldado por Bautista, resaltó los logros alcanzados en el fortalecimiento del campo, como la implementación de la exportación de uvas a los Estados Unidos, la reducción en el índice de subalimentación o la autosuficiencia de productos claves como el arroz, plátano y papa, mientras era consciente de las duras críticas que recibía por la opinión pública.

Aun así, afirmó que dejó todo lo que tenía "para hacer un aporte a la República Dominicana".

A su salida, fue despedido entre aplausos, abrazos y algarabías por los empleados de la entidad, quienes agradecieron su dirección en la entidad estatal.

Si bien tras su destitución no fue reubicado a ningún otro cargo público, tampoco aclaró si tendría aspiraciones políticas futuras.

"Yo acabo de cumplir con un deber, con un mandato que me asignaron y me voy con la mente, el corazón y el cuerpo limpio", sostuvo