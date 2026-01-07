Una semana en busca de Briana, se agotan las esperanzas de sus familiares

Ha transcurrido una semana desde el 31 de diciembre, el último momento en que la familia de Briana Genao González, de 3 años, la vieron.

Las horas transcurren y los padres y abuelos de Briana, aunque reconocen la cantidad de personas que se ha sumado a la búsqueda, piden que la niña sea encontrada, sana y salva, aunque muchos temen lo peor por el tiempo que ha transcurrido.

Autoridades buscan a la infante. El pasado sábado se limpiaron dos cámaras de un pozo séptico como parte de las labores de búsqueda. Además, como parte del equipo de investigación hay cuatro perros de distintas unidades caninas, dos especialistas en buscar personas vivas, otros dos en buscar fallecidos.

Los drones también trabajan con cámaras térmicas, rayos x y geolocalización para buscarla. El perímetro se ha ampliado a 5 kilómetros a la redonda de la vivienda donde por última vez vieron la niña.

Briana habría estado junto a su abuela materna el 24 de diciembre en esa vivienda, retornando el 30 para pasar Año Nuevo junto a familiares maternos, cuando desapareció de forma inusual.

En el sector donde desapareció solo hay cuatro viviendas todas de hermanos o primos de su abuela materna.

“Aquí todos somos familia”, cuentan algunos. “Incluso uno le decía a la gente, tú puedes dejar a los niños sueltos aquí, por aquí ellos están seguros”, explicó una de las primas.

Cuestionamientos

“Ahí se levantaron ellos (señalando a los familiares maternos) a la 7:00 de la mañana del día 1 a colar café y hacer desayuno. Yo me pregunto qué padre y madre duermen, comen, tienen tranquilidad con una criaturita desaparecida, eso a mí me parece raro. Si tienen sentimiento ni se sientan, yo sólo puedo beber chines de agua y la niña no estaba conmigo cuando se perdió”, explica Genao.

Apresados

El martes fueron detenidos cinco familiares de la abuela materna, uno de ellos la última persona que vio la niña. La búsqueda se extendió hasta más allá de las 11:00 de la noche, a pesar de las lluvias las autoridades continúan siguiendo el rastro de la menor.