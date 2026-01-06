Tenares: ADP denuncia retraso en pago de licencia por maternidad y amenaza con paralizaciones

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Seccional Tenares, Enmanuel Hernández, denunció formalmente la grave situación que atraviesan cientos de maestras, ante el incumplimiento de pago de las licencias por maternidad por parte del Ministerio de Educación (MINERD), durante la totalidad del año 2025.

Según las declaraciones de Hernández, desde enero del pasado año hasta la fecha, el MINERD no ha hecho efectivo el desembolso correspondiente a ninguna de las licencias entregadas a las docentes.

Esta omisión administrativa ha forzado a cientos de madres maestras a costear de sus propios recursos económicos a los sustitutos que cubren sus ausencias, bajo la promesa de un reembolso que no llega.

"Es inaudito que las maestras tengan que cubrir las faltas del Ministerio.

Son cientos de madres que, en un momento de vulnerabilidad y gastos familiares elevados, deben invertir un dinero que no tienen para que el sistema educativo no se detenga, asumiendo una responsabilidad que le corresponde estrictamente al Estado", puntualizó el dirigente magisterial.

Incapacidad administrativa o quiebra financiera

El dirigente de la ADP fue enfático al cuestionar la solvencia y la gestión de las actuales autoridades educativas. Hernández señaló que este retraso de un año completo evidencia una crisis profunda en la institución.

Llamado a la acción

La Seccional de Tenares advirtió que el magisterio no permanecerá de brazos cruzados ante lo que consideran un atropello a la dignidad de la mujer trabajadora y un incumplimiento de la Ley General de Educación.

La ADP exige al Ministro de Educación el pago inmediato de todos los retroactivos adeudados y la regularización del proceso de licencias para evitar que esta situación se prolongue en el presente año 2026.

Ultimátum: Movilizaciones o cumplimiento

Enmanuel Hernández hizo un llamado directo a las autoridades, advirtiendo que la estabilidad del presente ciclo educativo depende exclusivamente de la respuesta del Ministerio. Si bien la ADP tiene la disposición de que este año inicie en un ambiente de armonía, la paz laboral está condicionada al cumplimiento de los compromisos adeudados.

"De nuestra parte, existe el deseo de que este año se reinicie con paz y normalidad, pero queremos dejar claro que el MINERD es el único responsable de que esto sea posible. Si no se hace efectivo el pago de estas licencias a la mayor brevedad, no nos dejarán otro camino que lanzarnos a las calles.

Abarrotaremos las vías públicas en movilizaciones masivas hasta que se respete el derecho de nuestras compañeras", enfatizó el presidente de la seccional.