La República

partidos de izquierda

Izquierda dominicana califica de "genocida" el “secuestro” de Nicolás Maduro y su esposa

Al son de "Libertad a Cilia y Maduro" los partidos políticos de la izquierda dominicana llamaron a una rueda de prensa a los medios de comunicación para "alertar a la población" sobre el "peligro" de las acciones estadounidenses en Venezuela.

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

Al son de “Libertad a Cilia y Maduro”, los partidos políticos de la izquierda dominicana llamaron a una rueda de prensa a los medios de comunicación para “alertar a la población” sobre el “peligro” de las acciones estadounidenses en Venezuela.

Los partidos: Comunista del Trabajo (PCT), Fuerza de la Revolución (FR), Patria Para Todos y Todas (PPT), Movimiento Popular Dominicano (MPD), Referente de la Izquierda Dominicana (RID) y el Movimiento Camañista (MC) emitieron su opinión sobre los acontecimientos en Venezuela en una rueda de prensa realizada este martes.

“En los ataques a zonas de Caracas, Miranda, Aragua y La Guiara, en Venezuela, fueron asesinadas unas 80 personas, entre ellas civiles, y militares”, afirmaron.

Denunciaron que este movimiento militar denominado "Luna de lobo" fue ejecutado con el concurso de “20 bases de militares, 150 aeronaves, bombarderos, cazas, aviones de inteligencia, reconocimiento, vigilancia, aviones cisternas y otros medios”.

"Asignándole a nuestra República Dominicana la condición de plataforma de dos de esas bases empleadas en esta oportunidad y destinada a participar en las futuras acciones contra la propia Venezuela u otros países dentro de las ilusorias pretensiones gringas de controlar militarmente Nuestra América, imponer su dictadura terrorista y recuperar su hegemonía mundial", comunicaron.

Alertaron al pueblo dominicano sobre la profundización de la “guerra cognitiva” y las “mentiras en las redes sociales” que generan una gran mediática internacional a favor de un grupo determinado.

