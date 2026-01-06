El Ney Arias Lora reporta cero fallecidos durante feriados de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes

El Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora informó que durante las festividades de Navidad, Año Nuevo y el Día de Reyes fueron ingresados más de 175 pacientes sin que se registrara ningún fallecimiento, pese a la gravedad de muchos de los casos atendidos.

El director del centro de salud, doctor Julio Landrón, explicó que en la jornada de este martes, durante la ronda encabezada por la Dirección General, se pasó visita a todos los pacientes ingresados.

Indicó que en esta última etapa del fin de semana largo, entre el martes y miércoles, se estarán realizando procedimientos quirúrgicos a más de 40 pacientes que fueron admitidos durante los últimos días de asueto.

Landrón detalló que entre los pacientes recibidos se atendieron casos de trauma craneoencefálico severo, lesiones vértebro-medulares graves y fracturas abiertas de muy alta energía, sin que se produjeran defunciones.

El especialista destacó que la capacidad instalada y la respuesta del equipo de salud del centro de trauma permitieron manejar la alta demanda de servicios registrada durante estas fechas festivas.