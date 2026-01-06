Ejército detecta con drones a haitianos cruzando el río Masacre

El Ejército de República Dominicana (ERD)informó que pudo detectar y detener a seis haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo de vigilancia realizado en la zona fronteriza norte del país.

Según el Ejército, la detención se produjo mediante el uso de drones y soldados del Destacamento Militar de Manzanillo (Monte Cristi), fue detectada una embarcación artesanal que transportaba a varios haitianos en la desembocadura del río Masacre.

Tras el seguimiento aéreo y terrestre, dijo el Ejército, lograron localizar y detener a los seis indocumentados, quienes habían ingresado a una vivienda abandonada luego de cruzar la vía.

El grupo estaba compuesto por cuatro hombres y dos mujeres, todos sin documentos que acreditaran su estatus legal en territorio dominicano.

Los extranjeros detenidos fueron conducidos a la sede del Destacamento Militar de Manzanillo y posteriormente trasladados al décimo batallón de Infantería del ERD para los fines legales correspondientes.