Estudiantes dejaron las aulas vacías este martes, pese a llamado de Educación a reanudar la docencia

A pesar de los llamados al reingreso a clases del Ministerio de Educación (Minerd), los centros educativos tuvieron una baja presencia de estudiantes este martes 6 de enero.

En el Liceo Juan Pablo Duarte asistieron 5 estudiantes de 888 matriculados.

El director del centro, Victorino Germosén, aseguró que, pese a los desacuerdos con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), quienes piden se reanuden las clases el miércoles 7, el liceo abrió sus puertas con todo su personal docente.

“No es algo que se inventó de hoy para mañana, sino que desde que salió el calendario se dice que nosotros entramos el 6 de enero, pero debió revisarse el calendario previamente. Yo sé que hay un tema con el gremio y el Minerd, pero esas son cosas que debieron ponerse de acuerdo”, explicó Germosén.

Aseguró que con antelación hicieron varios llamados a los padres a través del Instagram del centro y los grupos de WhatsApp.

En la Escuela Básica República de Honduras asistieron dos estudiantes de 587 matriculados. Mientras en la Escuela Primaria República de Haití asistieron 19 alumnos y en el Centro Educativo Nivel Inicial y Primario Fátima Oscar Santana fueron 60 de 445.

A pesar del llamado del Minerd, el Centro Educativo Salesiano Unidos 27 de Febrero, Escuela Madre Mazzarello y el Instituto Tecnológico Salesiano reanudan la docencia el miércoles 7 de enero.

Los directivos de estos centros educativos salesianos aseguraron que, debido a la celebración del Día de los Santos Reyes, siendo esta una celebración católica, no imparten clases.