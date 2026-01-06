Amenaza de bomba activa protocolos de seguridad en el AILA

Una amenaza de bomba en un vuelo de la aerolínea Copa Airlines obligó este martes a la activación inmediata de los protocolos establecidos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA).

De acuerdo con la información ofrecida, la situación fue atendida por las autoridades aeroportuarias, en conjunto con el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), organismo responsable de la seguridad en las terminales aéreas del país.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la alerta, se pusieron en marcha los procedimientos de seguridad contemplados para este tipo de eventos, garantizando la protección de pasajeros, tripulación, personal aeroportuario y las instalaciones.

Como medida estrictamente preventiva, las autoridades dispusieron el desvío temporal de dos vuelos que se dirigían al AILA.

Se trató del vuelo 590 de JetBlue, que fue redirigido hacia el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago, y el vuelo 2404 de United Airlines, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Ambas operaciones se realizaron sin contratiempos y bajo supervisión de las autoridades correspondientes.

Tras completar las evaluaciones de seguridad y descartar riesgos adicionales, el aeropuerto retomó sus operaciones habituales. Se informó que en el transcurso de la próxima hora los vuelos desviados estarían arribando al AILA, normalizando por completo el flujo aéreo.

Las autoridades reiteraron que el aeropuerto se mantiene operando con total normalidad y destacaron la efectividad de los protocolos de respuesta ante situaciones de riesgo.