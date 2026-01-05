Subero Isa dice que cumplirá con la ley en sus funciones como consultor jurídico

El recién designado como consultor jurídico de Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, manifestó que cumplirá “con apego” a la ley sus nuevas funciones en el Gabinete Presidencial.

“Juro ante Dios, la Nación, el Estado y el Pueblo que cumpliré estricta y fielmente con apego a la ley y a los principios éticos las funciones inherentes a consultor jurídico del PE, con las cuales he sido investido”, manifestó el expresidente de la Suprema Corte de Justicia en su cuenta de X.

Justo la noche del lunes, el presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto número 1-26 mediante el cual designó a Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y nombró a Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia.

Subero Isa, de 78 años, cuenta con una larga carrera en la vida institucional del país; y se desempeñó como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial durante catorce años, desde 1997 hasta 2011.

Además, ha sido catedrático universitario, conferencista y autor de múltiples obras jurídicas, principalmente en las áreas de derecho constitucional y administrativo.