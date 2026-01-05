¿Por qué Maduro lució cojeando en su llegada a Estados Unidos? Así se desarrolló su captura...

Las imágenes difundidas tras la llegada de Nicolás Maduro a Estados Unidos, luego de su captura, generaron interrogantes sobre su estado físico, al evidenciarse dificultades al caminar durante sus primeros desplazamientos en territorio estadounidense.

Uno de los audiovisuales que circula en las plataformas sociales muestra al mandatario venezolano descendiendo con aparente dificultad de una aeronave militar, una situación que contrasta con su forma habitual de caminar observada en ocasiones anteriores.

Maduro fue capturado este sábado en una operación ejecutada por disposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A mediodía de este lunes deberá comparecer ante un tribunal.

En su primera aparición pública tras la detención, se observa a Maduro bajar con dificultad del avión militar Boeing 757 que lo trasladó al país norteamericano.

Posteriormente, otro video lo muestra subiendo con esfuerzo una pequeña escalera en una de las instalaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Nueva York.

En el video se le escucha saludar a los presentes con la frase “Good Night, Happy New Year”, mientras era sostenido y custodiado por agentes federales.

A pesar de las limitaciones visibles en su desplazamiento, se le aprecia con buen ánimo.

Durante una conferencia de prensa, el presidente del Estado Mayor Conjunto, John Dan Caine, ofreció detalles de la operación y explicó que tanto Nicolás Maduro como su esposa, Cilia, se rindieron y fueron puestos bajo custodia del Departamento de Justicia.

El alto mando militar indicó que, una vez aseguradas las personas acusadas formalmente, es decir, Maduro y su esposa, se activó una fase de exfiltración mediante helicópteros, con aviones de combate y drones proporcionando cobertura aérea.

Caine señaló que durante la retirada se produjeron múltiples acciones de autodefensa, lo que permitió que la fuerza de extracción regresar de manera segura a sus bases, situándose sobre el mar alrededor de las 3:29 de la madrugada.

No obstante, durante su alocución no precisó si Maduro o su esposa resultaron heridos durante el desarrollo del operativo.

La misión, denominada “Resolución Absoluta”, fue descrita por el jefe del Estado Mayor Conjunto como una operación discreta y precisa, ejecutada durante las horas más oscuras del 2 de enero y resultado de meses de planificación y ensayos.

Según explicó, se trató de una acción que requirió la integración total de fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, con la participación de soldados, marinos, pilotos y marines, además del apoyo de agencias de inteligencia como la CIA, NCA y NGA.

En tanto que, más de 150 aeronaves participaron de forma coordinada desde distintos puntos del hemisferio occidental, con el objetivo de mantener el factor sorpresa, reducir riesgos para la población civil y garantizar la seguridad del personal militar.

De acuerdo con el relato oficial, la fuerza de extracción llegó al lugar donde residía Maduro a la 1:01 de la madrugada, hora del este de Estados Unidos, y procedió a su captura "con rapidez, precisión y disciplina", aislando el área para asegurar la operación.

Durante la incursión, helicópteros fueron atacados y respondieron en defensa propia. Uno de los aviones recibió disparos, aunque logró continuar su vuelo.

Posteriormente, todas las aeronaves involucradas regresaron de manera segura. Caine subrayó que la falla de un solo componente habría puesto en peligro toda la misión, reiterando que el fracaso no era una opción para la fuerza mancomunada de Estados Unidos.

De su lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la operación durante declaraciones posteriores, al señalar que el objetivo era capturar a la persona de máxima prioridad, identificada como un individuo que afirmaba ser presidente de un país sin serlo, junto con su esposa, también imputada.

Rubio calificó la misión como una de las más audaces, complejas y sofisticadas ejecutadas por Estados Unidos en mucho tiempo.

El funcionario destacó que aterrizar helicópteros en la base militar más grande del país, capturar al objetivo en cuestión de minutos y abandonar el territorio sin bajas estadounidenses representó un éxito significativo.

Aunque reconoció que la operación ha generado críticas y que no todos podrían estar conformes, sostuvo que la misión cumplió su propósito y defendió la actuación del personal militar que participó en el operativo.