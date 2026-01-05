Fuertes aguaceros hacia el noroeste del país; Dajabón y Montecristi siguen en alerta

La vaguada se ubica sobre la porción noroeste del país y un sistema frontal se encuentra sobre las Bahamas, generan desde tempranas horas de este lunes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades de las provincias: Montecristi, Puerto Plata, Elías Piña y San Juan, así como otras precipitaciones de menor intensidad hacia Espaillat, María Trinidad Sánchez, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, Independencia, Baoruco, Pedernales y Barahona.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) explica que, en horas de la tarde, continuarán ocurriendo fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como: La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monte Plata, Hato Mayor, Azua, San Juan, Independencia, Baoruco, Barahona y El Gran Santo Domingo.

“Dichas precipitaciones continuarán hasta bien entrada la noche, en especial hacia provincias en el este de la nación, como: La Altagracia, La Romana, El Seibo, entre otras”.

Para mañana, el sistema frontal y la vaguada se estarán alejando de nuestro territorio, por tanto, se espera una reducción en el contenido de humedad sobre nuestra masa de aire y de las precipitaciones sobre el país. No obstante, debido a los remanentes nubosos del sistema, aún se prevén lluvias dispersas durante las horas de la mañana en poblados próximos a la costa Atlántica, y otros incrementos de la nubosidad que ocurrirán durante la tarde hasta primeras horas de la noche en provincias como: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Azua, Peravia, San Juan, Barahona y El Gran Santo Domingo.

Las temperaturas se sentirán agradables a frescas en la noche y madrugada, especialmente sobre zonas montañosas y los valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas, debido a la estación del año (invierno). Ligeramente cálidas durante el día por las horas de sol.

El Indomet, producto del incremento previsto de la nubosidad, así como de las precipitaciones pronosticadas sobre diferentes regiones del territorio nacional, mantiene bajo el nivel de alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, a ñas provincias de Montecristi y Dajabón.