Un edema genital mantiene postrado a Joan Manuel Batista, quien clama por ayuda

Entra un nuevo año y el señor Joan Manuel Batista sigue llevando una carga pesada. Es un edema genital que necesita urgente de una operación, pero aun no llega la mano amiga para poner fin a esta enfermedad que lo tiene postrado en una cama.

El Listín Diario mantiene contacto con Batista, tras la visita de un equipo de este medio a su casa, donde contó su historia y la necesidad de ser intervenido para mejorar su estado de salud. Batista ha recibido llamadas de solidaridad de personas que se han conmovido con su situación.

El edema de es una gran protuberancia, hinchazón causada por la acumulación excesiva de líquido en los tejidos del cuerpo en su órgano genital, que ha alcanzado el tamaño de su pierna con un pronunciado ancho, le impide ponerse de pie, obligándolo a pasar los días acostado en su cama.

Narró que empezó a asistir con un médico que conoció por medio del equipo de la secretaria del doctor Cruz Jiminián.

“El doctor que me atiende trabaja en el Marcelino Velez Santana. Me llevaron con él de parte de Cruz Jiminián; ya me atendió un día unos 10 minutos, pero no sé su nombre; ellos me dijeron que mantendríamos el contacto”.

A pesar de todo el tiempo de espera con este edema, este hombre mantiene la fe y esperanza de que todo saldrá bien y ningún otro contratiempo se sumará a la lucha por su salud.

“Dios es perfecto, eso es lo único que yo puedo decirle, aunque sí hay que hacer la gestión y deseo salir de esto se hace, tengo fe”.

Al preguntarle sobre las promesas que recibió sobre ayudas monetarias para su operación, dijo que “no han llegado”, pero se mantiene optimista.

“Bueno, usted sabe cómo son las cosas de la vida. Muchos ofrecen para ayudar con la operación, pero no cumplen o no pueden”.

En su chequeo médico, el doctor le pidió adelgazar de 70 a 100 libras; esto le preocupa porque en estos cuatro años en cama ya ha adelgazado bastante para el peso que tenía.

“Yo era una persona de casi 370, 380 libras. Y yo he rebajado demasiado, demasiado; no sé es en el esqueleto que debo estar. Me dijeron que me rebajara algo más, como 70 o 100 libras menos”.

Problemas económicos

A los problemas de salud se suman las dificultades de esta familia humilde para costear los cuidados de la nueva dieta de Joan Manuel.

“Para cumplir con el peso que me dijo el médico, estoy comiendo vegetales y carne, cero grasa, y jugos sin azúcar”.

Aparte de ello, como su esposa e hijas trabajan para costear los gastos cotidianos, la familia tendrá que contratar una persona que les asista con la limpieza y ciertos cuidados de Joan.

“Ahora voy a tener que poner a una gente que me ayude en la casa; el tema es el dinero, pero hay que buscar a alguien porque no podemos seguir así”.

Si desea sumarse a la ayuda humanitaria de Joan Manuel Batista y su familia, puede hacerlo a través del +1 (809) 907-9952.