“El desfile de los Reyes Magos”, una tradición que despierta emociones

El reloj marcaba las 6:00 de la tarde cuando los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltazar, iniciaron el tradicional desfile que celebran cada año en la capital.

Es una tradición que sigue despierta para regalar alegría y esperanza a niños y niñas, así como a adultos, desde el 1948.

La tarde de este lunes los cánticos iluminaban las calles y los rostros de todos los presentes.

Desfile de los Reyes MagosJorge martínez

El recorrido partió del Cuartel General del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, ubicado en la avenida Mella, dibujando de inmediato sonrisas en cada una de las personas que participaron de la caminata. La ternura y alegría de los niños robaba por momentos el protagonismo a los mismos Reyes.

Joanna Jefry, junto a su hija de unos 12 años, narró que siempre disfruta de este recorrido.

"Me pongo nerviosa, me encanta", fueron sus palabras llenas de emoción y acompañada de una sonrisa que maquillaba su rostro.

La dama que cada año es parte del desfile, aseguró que aunque en esta ocasión no realizó la caminata completa, las emociones siguen existiendo y trayendo a la memoria recuerdos hermosos del pasado.

Cánticos que resuenan

Desfile de los Reyes MagosJorge Martínez

“Los Reyes, los reyes”, “Feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, próspero año y felicidad” y “Con mi burrito sabanero voy camino de Belén”, eran algunas de las frases y canciones que entonaban las personas en el transcurso del desfile.

“Es maravilloso eso, es lo más bueno que hay en la vida, eso no deben cambiarlo”, fue la opinión de Arelis e Iris Peguero, dos hermanas que se encontraban en una escalera esperando a que pasaran los Reyes para saludarlos.

Explicaron que desde hace más de 50 años siguen con la misma tradición que un día disfrutaban con su madre, quien en aquellos tiempos era la encargada de llevarlas a la vistosa actividad.

“Desde que nacimos nuestra madre nos traía, hace más de 50 años, antes era sólo en la Mella”, recordó una de las hermanas.

Maurín Melo, quien se encontraba caminado con su bebé de pocos meses en un coche y otros familiares, narró que siempre viene con sus hijos a celebrar y vivir la experiencia de los Reyes Magos. La tradición que una vez sus padres le dejaron, ella hoy se la ha transmitido a sus hijos.

Como parte de la misma tradición, algunos padres les entregaban sus bebés a los Reyes para que puedan vivir la experiencia de cabalgar con ellos y así grabarlos y guardar ese recuerdo pegado a los rostros emocionados y felices de cada niño y niña.

Desfile de los Reyes MagosJorge Martínez

Asistencia

Una de las personalidades que se dio cita en el desfile fue el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien junto a su familia también recorrió diversas calles del Distrito Nacional.

Esta actividad que año tras año realiza el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional (CBDN), con la colaboración de la alcaldía de la demarcación, tuvo la asistencia de miembros de la Policía Nacional, Dirección Central de la Policía de Turismo (Politur), Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y del Sistema Nacional de Emergencias 911.

El recorrido incluyó calles de los sectores San Carlos, San Lázaro y Ciudad Colonial.

A las 7:13 de la noche, los tres Reyes Magos retornaron al punto de partida, donde entregaron dulces y juguetes a los niños que participaron en la caminata.