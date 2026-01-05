Amplían a cinco las provincias en alerta por vaguada; Montecristi y Puerto Plata en amarilla

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a cinco las provincias en alerta por incidencia de una vaguada y un sistema frontal que se han mantenido generando aguaceros acompañados de tormentas eléctricas sobre algunas provincias.

En ese sentido, el COE colocó en alerta amarilla a Montecristi y Puerto Plata. Esta alerta se coloca cuando la trascendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencias.

Mientras que María Trinidad Sánchez, Espaillat y Hermanas Mirabal, se encuentran en alerta verde, misma que se coloca cuando las expectativas del fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población.

El COE recomienda a la ciudadanía mantenerse en contacto con los organismos de defensa y socorro como la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia.

Asimismo, exhortan seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Ante la ocurrencia de aguaceros se le recomienda a residentes en zonas de alto riesgo tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

De igual forma, las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.