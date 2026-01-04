Pleito entre hermanos deja un muerto y un herido en Puerto Plata

Un altercado entre dos hermanos, registrado hace poco en el Distrito Municipal de Navas, terminó con una persona fallecida y otra gravemente herida, de acuerdo con datos preliminares.

La víctima fue identificada como Nelson Rafael Rojas, quien perdió la vida durante el enfrentamiento. En tanto, el lesionado es Radamés Rojas, quien fue trasladado a un centro de salud donde recibió atención médica; hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe oficial sobre su condición.

Las causas que originaron la disputa aún no han sido esclarecidas. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del suceso y realizan las indagatorias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades.