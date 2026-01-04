Frente Amplio y Patria Para Todos protestan por encarcelamiento de Nicolás Maduro

Los partidos políticos Frente Amplio y Patria Para Todos realizaron una protesta en contra del arresto por parte de militares estadounidenses del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Durante la protesta frente al Parque Independencia, la líder del partido Frente Amplio, María Teresa Cabrera, destacó que la manera en que fue arrestado el mandatario venezolano fue “brutal”, debido a los bombardeos que enfrentó antes de ser detenido por las autoridades de Estados Unidos.

La líder del partido Frente Amplio, María Teresa Cabrera.LEONEL MATOS

"Estamos acá para condenar la agresión criminal, brutal, ilegal de que fue víctima el pueblo de Venezuela en la madrugada del día de hoy por el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump", manifestó Cabrera.

Cabrera dijo que el discurso de una "lucha contra el narcotráfico" se destruyó hace tiempo.

"Estados Unidos solo quiere los recursos naturales de Venezuela y, obviamente, necesita un gobierno que le facilite aquellas adquisiciones", expresó.

Además, hizo un llamado a las organizaciones y a los gobiernos democráticos a condenar la "agresión" hacia el pueblo de Venezuela.

Denominó como un peligro para toda América Latina los ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, diciendo que esto podría significar un futuro golpe a las tierras raras de República Dominicana.

"Mañana perfectamente se le puede antojar a Donald Trump que necesita las tierras raras de Pedernales y entonces viene para acá porque eso es lo que ellos hacen", puntualizó.

La líder partidista dijo que María Corina Machado se convertirá en el escudo de Trump dentro de Venezuela.

"La innombrable que recibió el premio Nobel de la paz y que se lo dedicó a Trump es el títere que quieren poner en Venezuela”, dijo.

Recordó que los venezolanos tienen un norte claro; están en combate preparándose para la resistencia de un pueblo que es atacado.

venezolanos felices

Klever Correa, venezolano residente en República Dominicana, se reunió con varios partidarios cerca de la embajada venezolana en el parque Mirador Sur, del Distrito Nacional.

Klever Correa, representante del partido político de la lucha venezolana en República Dominicana.Leonel Matos

"Todos los países saben que vivimos una narcodictadura encabezada por Nicolás Maduro y ahora queda ver cuáles son los siguientes pasos", aseguró.

Dijo hace tiempo que más de ocho millones de venezolanos en todo el mundo esperaban la caída de Maduro a manos del estado norteamericano.

Comunicó que no es una celebración, sino que se deben sacar a los partidarios de Maduro que siguen sus rudimentos políticos.

"Las prisiones políticas, que en realidad son centros de tortura, deben quedar vacías y se deben sacar a los que apoyan los pasos de Maduro”, expresó.

Invitó a todos los venezolanos a estar informados con los medios informativos oficiales, principalmente el canal de YouTube de su líder, María Corina Machado.

"Esperamos que se respete el voto del venezolano y Edmundo Urrutia ocupe su posición como presidente de Venezuela", agregó.

La embajada de Venezuela en República Dominicana se encuentra cerrada y rodeada de militares dominicanos.

Se recuerda que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron encarcelados por las fuerzas estadounidenses la madrugada de este sábado, según comunicó el gobernante Donald Trump, tras un "ataque a gran escala" contra Caracas y otras partes del país.