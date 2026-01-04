¡Enhorabuena! Temperaturas frescas y buen tiempo para este domingo

Hoy las condiciones del tiempo se mantendrán estables durante la mañana y las primeras horas de la tarde, con cielo mayormente despejado y escasas precipitaciones en gran parte del país, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las temperaturas se mantendrán agradables a frescas durante la noche y madrugada, especialmente en zonas montañosas, con un mínimo de 17 °C y 19 °C y un máximo entre 28 °C y 30 °C.

No obstante, se prevén chubascos pasajeros y aislados hasta las primeras horas de la tarde en algunas provincias. Además, una vaguada asociada a un sistema frontal aumentará la humedad y la inestabilidad. Provocará aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre la línea noroeste, costa norte, el Valle del Cibao y la Cordillera Central para la noche.

Para el lunes feriado del Día de los Santos Reyes, esta vagada se ubicará al este del territorio nacional y el sistema frontal sobre el oriente de Cuba para generar aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el noroeste y norte.

Este día se caracterizará por temperaturas agradables a frescas en la noche y madrugada, en especial sobre zonas montañosas y valles de interior, con posibles nieblas y neblinas por el invierno.