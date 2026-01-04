Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

¡Enhorabuena! Temperaturas frescas y buen tiempo para este domingo

En la noche se prevé la ocurrencia de lluvias en algunas localidades

Clima mayormente soleado.

Redacción Listín Diario

Hoy las condiciones del tiempo se mantendrán estables durante la mañana y las primeras horas de la tarde, con cielo mayormente despejado y escasas precipitaciones en gran parte del país, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las temperaturas se mantendrán agradables a frescas durante la noche y madrugada, especialmente en zonas montañosas, con un mínimo de 17 °C y 19 °C y un máximo entre 28 °C y 30 °C.

No obstante, se prevén chubascos pasajeros y aislados hasta las primeras horas de la tarde en algunas provincias. Además, una vaguada asociada a un sistema frontal aumentará la humedad y la inestabilidad. Provocará aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre la línea noroeste, costa norte, el Valle del Cibao y la Cordillera Central para la noche.

Para el lunes feriado del Día de los Santos Reyes, esta vagada se ubicará al este del territorio nacional y el sistema frontal sobre el oriente de Cuba para generar aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el noroeste y norte.

Este día se caracterizará por temperaturas agradables a frescas en la noche y madrugada, en especial sobre zonas montañosas y valles de interior, con posibles nieblas y neblinas por el invierno.

