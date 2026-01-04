Vía de acceso al Hospital de la Diabetes está en muy mal estado

Poder llegar al Instituto Nacional de la Diabetes, Endocrinología y Nutrición (INDEN) se ha convertido en una carrera con un sinnúmero de obstáculos para pacientes, médicos y ambulancias e inclusos peatones, esto debido al claro deterioro de la avenida coronel Rafael Fernández Domínguez, principal vía de entrada al centro de salud, una situación que pone en riesgo la atención de quienes se dirigen al centro en busca de tratamiento.

El mal estado de la intersección entre la avenida coronel Fernández Domínguez y el Paseo del Yaque se ha convertido en un impedimento diario tanto como para pacientes, familiares y personal médico que acuden al principal hospital especializado en diabetes del país, ubicado en el sector Los Ríos, del Distrito Nacional.

Desde hace más de un año, choferes de transporte público, motociclistas, conductores de vehículos privados y ciudadanos con discapacidad motora han reclamado en diferentes ocasiones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), exigiendo la reparación “urgente” de esta importante vía de acceso, sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta definitiva.

Según denunciaron residentes de la zona, los hoyos profundos, desniveles y el constante hundimiento del pavimento dificultan la circulación, provocan daños a los vehículos y representan un riesgo permanente para quienes transitan por el lugar, especialmente personas enfermas o con movilidad reducida.

Los comunitarios recuerdan que durante la gestión de Deligne Ascensión al frente del Ministerio de Obras Públicas se anunciaron en varias ocasiones trabajos de reacondicionamiento de la intersección. Sin embargo, aseguran que las intervenciones realizadas carecieron de la calidad necesaria, deteriorándose en cuestión de días y devolviendo la vía a un estado incluso peor que el anterior.

La situación genera mayor preocupación debido a que el INDEN recibe diariamente a cientos de pacientes de diferentes puntos del país, muchos de ellos con condiciones delicadas que requieren atención constante, tratamientos especializados o traslado en ambulancias.

Ante este panorama, los residentes del sector Los Ríos expresan su esperanza de que el actual ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, disponga una reparación integral y duradera, acorde con la importancia del hospital y las necesidades de quienes dependen de él.