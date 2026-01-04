En La Cuaba ven con mayor optimismo entrega de acueducto este 2026 tras más de 20 años de espera

Residentes del distrito municipal La Cuaba, en Pedro Brand ven con el inicio de año mayor optimismo en la finalización del acueducto que tienen más de 20 años esperando y que abastecería de agua sus hogares.

Aunque la entrega de esta construcción estaba pautada para agosto de 2025, conforme a informaciones del director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví, la conclusión del año trajo consigo mayores avances.

Fabio Correa, director de la Junta de Desarrollo de la localidad, precisó que personal de la CAASD continúa trabajando en la obra y avanzan en la construcción del tanque de depósito del líquido.

“El acueducto de La Cuaba se sigue trabajando, en los momentos actuales se sigue trabajando, muestra cierto avance, ya se está trabajando en lo que es la construcción del tanque de depósito”, expresó.

Correa agregó que aún no han iniciado los trabajos del dique para contener, desviar o regular el flujo de agua, sin embargo, ya han trasladado materiales hasta donde será la construcción de la obra.

“Nosotros esperamos en los próximos días también comience esa parte de la obra. En lo que es la tubería, ya todas las tuberías están mayormente soterradas en estos momentos se están trabajando con las cometidas ya para el suministro directo a los hogares”, expresó.

Se espera que este sistema tenga una capacidad de 50 litros por segundo, logrando abastecer al menos 30,000 habitantes de la comunidad durante los próximos 15 a 20 años.

La lucha de esta comunidad que ha visto pasar cuatro presidentes y dos tuberías fallidas inicó desde 1983, año en que con fuerza de voluntad y unión, prepararon una toma desde el río, llevando desde la fecha y hasta ahora el agua a sus casas sin contar con algún tipo de tratamiento.

Con el gobierno Hipólito Mejía se instalaron las tuberías en un 60% para la construcción del acueducto La Cuaba-La Malenita, las que nunca se conectaron y con la gestión de Danilo Medina, un proyecto más ambicioso se inició con el canal El Limón-La Cuaba, último del que también se instalaron conductos y están enterrados, sin agua y desperdiciados.

En esta gestión de Luis Abinader, el director de la CAASD, Felipe Suberví dio el voto positivo para la construcción del acueducto aprobado por Hipólito Mejía y del que adelantó a Listín Diario en noviembre pasado se encontraba en un 35% avanzado y estimó que concluirán a finales de agosto de este año, tal como estaba originalmente programado.

Otras obras

La Cuaba también esperaba con ansias la entrega de su funeraria municipal, así como el parque de la localidad, último que fue entregado el pasado 27 de diciembre de 2025 por el director municipal del distrito, Carlos Montaño, quien prometió la entrega de la funeraria para febrero de este 2026.

“El síndico ha prometido que para el mes de febrero más tardar estará lista la funeraria, que está también muy avanzada, ya a punto de pintura y lo que es amueblarla, por lo que esperamos que sí, que pueda estar lista y el sábado pasado fue entregado el parque municipal”, expresó Correa.