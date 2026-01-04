El AILA reanuda vuelos hacia Puerto Rico tras cancelaciones por ataque en Venezuela

El tráfico aéreo entre la República Dominicana y Puerto Rico, interrumpido el sábado tras el cierre temporal de la frontera aérea con Estados Unidos, fue reanudado este domingo, permitiendo que cientos de pasajeros que habían quedado varados comenzaran a viajar nuevamente hacia la isla desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA).

Desde tempranas horas de este domingo se observó un intenso movimiento de vuelos y pasajeros en la terminal de Las Américas, muchos de los cuales tenían sus reservaciones realizadas desde hacía varias semanas, pero no pudieron salir debido a la repentina cancelación de los vuelos comerciales hacia San Juan, Puerto Rico.

La empresa Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom) informó que todas las operaciones aéreas desde el AILA hacia San Juan se desarrollaban con normalidad, luego de la suspensión de al menos 18 vuelos comerciales que afectaron a varias aerolíneas durante el fin de semana.

Un ejecutivo de una de las aerolíneas que opera vuelos regulares entre Santo Domingo y San Juan explicó que se estaba dando prioridad a los pasajeros que quedaron varados el sábado y que habían hecho sus reservaciones con antelación, a fin de normalizar el flujo de viajeros en el menor tiempo posible.

Los vuelos de JetBlue Airways, Sky High Aviation y Frontier Airlines estaban saliendo repletos de pasajeros, en su mayoría dominicanos residentes en Puerto Rico y ciudadanos boricuas que se encontraban de vacaciones en la República Dominicana con motivo de las festividades navideñas y de Año Nuevo.

Las aerolíneas recomendaron a sus usuarios mantenerse en contacto con sus representantes o con sus agentes de viajes en el aeropuerto, para facilitar la reprogramación de los vuelos y poder viajar lo más pronto posible.

Las cancelaciones afectaron operaciones de JetBlue Airways, Sky High Aviation, Frontier Airlines, provocando que cientos de pasajeros quedaran varados tanto en el AILA como en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.

De acuerdo con informaciones obtenidas en la terminal aérea, la suspensión de los vuelos obedeció a restricciones operativas y de seguridad vinculadas a la coyuntura geopolítica regional, tomando en cuenta que Puerto Rico alberga una importante base militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

En la República Dominicana, además, operan campamentos y aeronaves militares estadounidenses tanto en el AILA como en la Base Aérea de San Isidro, situación que ha incrementado los controles y las medidas preventivas en las operaciones aéreas.

Muchos pasajeros expresaron su preocupación por la falta de información oportuna, así como por los gastos adicionales en hospedaje y alimentación mientras aguardaban la reprogramación de sus itinerarios.

Según el registro de operaciones del AILA, JetBlue Airways canceló los vuelos 2537, 2538, 1637, 1638, 1937 y 1938, todos con destino u origen en San Juan (SJU). En tanto, Frontier Airlines suspendió los vuelos 97, 96, 99 y 98 hacia el mismo destino.

Por su parte, Sky High Aviation canceló varias operaciones regionales, incluyendo los vuelos 956 y 957 hacia Antigua (ANU), 850 y 851 hacia Fort-de-France (FDF), 981 hacia Saint Kitts (SKB) y 861 hacia Pointe-à-Pitre (PTP), entre otros, de acuerdo con los sistemas aeroportuarios.