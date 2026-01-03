Pro Consumidor realiza operativos para supervisar ofertas por el Día de los Reyes

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que mantiene activos operativos preventivos de supervisión y vigilancia en distintas provincias del país, con motivo de la celebración del Día de los Reyes Magos, a fin de evitar ofertas engañosas y prácticas comerciales abusivas en perjuicio de los consumidoras.

El director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, explicó que este operativo especial, iniciado desde el mes de diciembre, se extenderá hasta el 6 de enero.

Explicó que participan equipos de inspectores y analistas especializados en verificación de precios, control de ofertas, monitoreo de publicidad y cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

Alcántara indicó que los equipos han sido desplegados en jugueterías, centros comerciales, tiendas por departamentos y otros establecimientos de alto flujo de compradores, donde tradicionalmente se registra una mayor demanda de juguetes y regalos, con el objetivo de prevenir publicidad engañosa y cualquier información falsa, ambigua o incompleta que pueda inducir a error a los consumidores.

“Hemos reforzado la vigilancia en los comercios para asegurar que las promociones anunciadas se correspondan fielmente con los precios cobrados en caja y que los productos ofrecidos cumplan con las normas de calidad y seguridad, especialmente aquellos dirigidos a la niñez”, expresó el funcionario.

Asimismo, señaló que durante las inspecciones se presta especial atención a la correcta exhibición de precios, la transparencia de las ofertas, la vigencia de los descuentos anunciados y la disponibilidad de información clara y verificable para los consumidores, a fin de evitar prácticas comerciales que afecten la economía de las familias dominicanas.

Exhortó a padres, madres y tutores a realizar compras responsables e informadas, recomendando adquirir juguetes acordes con la edad de los niños, revisar etiquetas, advertencias y condiciones de uso, así como preferir comercios formales que garanticen el respeto a los derechos del consumidor.

El funcionario destacó que la continuidad de este operativo responde a los resultados positivos obtenidos en años recientes, donde se ha registrado una disminución significativa de las reclamaciones relacionadas con publicidad engañosa y ofertas irregulares durante fechas de alto consumo.

“Este modelo de inspección, que aplicamos en temporadas como Navidad, Viernes Negro, Día de las Madres y ahora el Día de los Reyes, ha contribuido a fortalecer la confianza de los consumidores y a promover un mercado más transparente, equilibrado y justo”, puntualizó.

Alcántara reiteró que la entidad que dirige mantiene su compromiso de vigilar constantemente el comercio nacional, así como de continuar protegiendo los intereses económicos de los consumidores, especialmente en períodos de alta demanda comercial.