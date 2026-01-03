Se incrementan ventas de juguetes por el Día de Reyes

Manteniendo la alegría por el Día de los Reyes, los padres se dirigieron a las jugueterías en busca de los regalos para sus pequeños.

Iniciando a finales de diciembre y a inicios del 2026, la búsqueda de los juguetes esperados por los niños y niñas empieza; los padres mantienen la esperanza de que las cartas fueron leídas por los Reyes Magos, quienes dejan el regalo debajo del árbol.

Johan junto a su esposa compraban muñecas, juegos de cocina y los llamados minenes, para continuar la ilusión de que los niños que se portan bien son sorprendidos por los Santos Reyes; colocan los juguetes a un lado de sus camas, exactamente lo que en sus cartas pedían.

“La madrugada del lunes les ponemos los juguetes al lado de la cama para que cuando se despierten los vean; tratamos de mantener que los juguetes se los dejan los Reyes Magos, aunque con esto de las redes se ha vuelto difícil, pero se trata de mantener la ilusión”, manifestó Johan mientras mostraba uno de los regalos que llevaba.

Según empleados de jugueterías, como cada año, las ventas de muñecas con sonido, bicicletas, juegos de mesa y carros de montar, se mantienen y, ahora con los juegos de accesorios para cabello y pulseras, estos se han vuelto los más buscados.

Aunque muchos iniciaron sus compras desde el 10 de diciembre, según empleados, las ventas se incrementaron desde el primero de enero y suelen mantenerse hasta el día 5, siendo este el dedicado a la entrega de juguetes; sin embargo, los Santos Reyes bíblicamente es el día 7.

Durante el recorrido por varias jugueterías no se visualizó la presencia de miembros del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).

Manos solidarias

Una persona que no quiso revelar su nombre dijo que desde hace más de 10 años sale con sus hijos a entregar juguetes a La Cuaba, Bayaguana, Monte Plata y Yamasá, esto para brindar un poco de alegría a niños y niñas de escasos recursos.

En su compra se encontraban parches, juego de damas, de cocina, carritos y muñecas; esta sería su segunda entrega de juguetes, ya que realiza recorridos en diciembre y cada tres en enero.

Para ella este acto es entregar un poquito de lo que Dios le ha dado, una tradición para su familia y con el detalle de que con amor entrega.

“Desde que se acercan estas fechas salgo con mis niños a comprar los regalos y es una sensación muy linda; poder dar de las cosas que Dios me manda es un regalo para mí. A mis niños les encanta salir a regalar juguetes donde a las personas no les gusta ir en sus vehículos; nosotros vamos”, dijo, con alegría, mientras su niña entusiasmada seleccionaba los juguetes.

Otro que dijo que cada año asiste a la juguetería por los regalos de sus hijos y vecinos de su sector fue Richard. Al momento de comprar, se encontraba con su esposa y uno de sus pequeños, que, aunque elegía los juguetes que se adquirirían, se encontraba alegre porque iría con sus padres a llevar las compras a niños y niñas de escasos recursos.

“La cosa no está muy buena, pero uno hace el intento de comprar las cosas porque hay que mantener la tradición de la entrega de juguetes, no solo a mis niños, también a algunos niños de escasos recursos. Hacemos una reunión para entregarles los juguetes y les decimos que eso se lo enviaron los Reyes Magos”, aseguró Richard mientras buscaba un carro de juguete.

Marcha de bomberos del DN

Como es tradición, Melchor, Gaspar y Baltazar realizarán su acostumbrado desfile por el Día de Reyes, este lunes 5 de enero, recorriendo las calles de la Ciudad Colonial, acompañados del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

El desfile iniciará a las 6:30 de la tarde desde el cuartel de bomberos por la calle Emilio Prud’Homme con avenida México hasta la avenida Duarte, siguiendo en la avenida Mella, doblando en la calle Arzobispo Meriño con la calle El Conde hasta llegar al punto de partida en la avenida Mella.

Desde el inicio de esta emblemática tradición, en 1948, cada año, la Alcaldía del Distrito Nacional lleva a los niños de los sectores capitalinos la magia de los Reyes Magos.

Al finalizar ese alegre recorrido, los ciudadanos disfrutarán de un show de fuegos artificiales.