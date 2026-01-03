Hallan enterrados y con signos de tortura a dos hombres reportados como desaparecidos en Nagua

Los dos hombres residentes en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, reportados como desaparecidos desde el pasado 31 de diciembre de 2025, fueron encontrados sin vida, enterrados en un mismo hoyo y con visibles signos de tortura, en la comunidad de Don Pedro, en Santiago, específicamente en unos matorrales ubicados detrás de una vivienda.

Las víctimas fueron identificadas como Reymi Tomás Rodríguez, de 32 años, y Rodolfo Martínez, de 43 años, quienes habían salido a trabajar hacia las zonas de Tamboril, Licey al Medio y Santiago, donde se dedicaban al cobro de préstamos.

Según informaciones ofrecidas por familiares, los cuerpos presentan heridas de bala, además de haber sido golpeados con palos, amarrados y brutalmente torturados, al punto de encontrarse irreconocibles.

Ambos cadáveres fueron enterrados en el mismo lugar.

El padre de Reymi, Agustín Rodríguez, informó que recibió la noticia del hallazgo alrededor de las 7:30 de la noche del viernes. Indicó además que los ciudadanos haitianos que se encuentran detenidos por el caso residen en la vivienda detrás de la cual fueron encontrados los cuerpos.

“Fueron asesinados brutalmente”, expresó afectado Agustín Rodríguez.

Por su parte, Marlin Rojas, madre de Reymi, entre llantos pidió justicia y afirmó que su hijo era un hombre trabajador.

“Pido que se haga justicia porque mi hijo era un hombre de trabajo, él no andaba en la calle delincuentiando, él andaba trabajando”, manifestó Rojas.

Asimismo, dijo necesitar respuestas sobre lo ocurrido:

“Necesito saber qué pasó con mi hijo, porque me lo torturaron de esa manera”.

Los familiares de las víctimas se encuentran en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en Santiago, a la espera de la entrega de los cuerpos.

La madre de Reymi explicó que, debido al avanzado estado de los cadáveres, no podrá darle un velatorio digno a su hijo y será trasladado directamente del Inacif al cementerio para darles sepultura.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe oficial completo sobre las circunstancias y el móvil del hecho, mientras las investigaciones continúan en curso. El caso ha generado profunda consternación entre familiares, amigos y residentes de Nagua y Santiago.