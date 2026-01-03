CONATRA expulsa choferes que dieron positivo en pruebas antidopaje

La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA) anunció que dos de sus choferes resultaron positivos durantge las pruebas antidopaje que fueron realizadas como parte del operativo nacional encabezado por el organismo, por lo que ambos fueron despedidos de manera inmediata.

El presidente de CONATRA, Antonio Marte, informó que en total se realizaron unas 700 pruebas a choferes pertenecientes a diferentes paradas que se dirigen a distintas destinos en el país, como parte de las jornadas que fueron iniciados el pasado 17 de diciembre con el objetivo de reforzar la seguridad vial, especialmente durante la temporada navideña.

De acuerdo con la información ofrecida, los dos casos positivos pertenecen a choferes de la parada del kilómetro 9, quienes fueron expulsados de sus funciones inmediatamente se obtuvieron los resultados.

Marte recordó su posición de no soportar el uso de sustancias ilícitas por parte de los conductores del transporte público, confirmando así que no pondrá en riesgo la vida de los viajeros ni la de terceros en las vías.

“El que da positivo se va, sin contemplaciones. Yo no contrato personas para que conduzcan bajo los efectos de drogas y pongan en peligro a decenas de pasajeros”, sostuvo.

Este operativo de antidopaje forma parte de una estrategia preventiva de CONATRA que busca garantizar que los choferes estén en condiciones firmes para conducir, tanto en rutas urbanas como interurbanas, incluyendo los corredores del Norte, Sur y Este del país.

A pesar de estos dos casos detectados, Marte calificó los resultados generales como positivos, subrayando que la gran mayoría de los choferes evaluados cumplieron con las políticas requeridas para continuar ofreciendo el servicio de transporte.

Con estas acciones, CONATRA confirma su posición de reforzar la seguridad vial y mantener la estabilidad en el transporte público, priorizando la vida y la confianza de los pasajeros dominicanos.