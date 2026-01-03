Cancillería llama a dominicanos a abstenerse de viajar a Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) llamó a los ciudadanos dominicanos a que se abstengan de viajar a Venezuela debido a la crisis socio política que vive esa nación.

El llamado de la cancillería dominicana se registra luego de que Estados Unidos bombardeara la capital de ese país y apresara a su presidente Nicolás Maduro, a quien acusan de narcotráfico.

"Por su seguridad, recomendamos a los dominicanos abstenerse de viajar a Venezuela", señala el comunicado de prensa emitido desde el Mirex.

A través del mismo, la cancillería indicó a los dominicanos que ya estaban presentes en ese país a tomar todas las precauciones de lugar y mantenerse informados frecuentemente a través de fuentes oficiales y en que en casos de emergencia pueden contactar al Consulado de España en Caracas (línea de emergencia 24/7: +58 424 209 0264).

Asimismo, el Mirex mantiene disponibles sus canales de contacto en Santo Domingo al número telefónico (809) 987-7001, extensiones 7595/7597/7100 en horario laborable y al correo electrónico proteccionanacionales@mirex.gob.do.

Se recuerda que, desde el 30 de julio de 2024, el Reino de España representa los intereses de República Dominicana en Venezuela cuando se rompieron las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Mediante una publicación en sus redes sociales la tarde del sábado, el presidente Luis Abinader manifestó que República Dominicana está dispuesto a ayudar en restablecer democracia, paz y concordia en Venezuela.