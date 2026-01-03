Abinader: RD está dispuesto a ayudar en restablecer democracia, paz y concordia en Venezuela

El presidente dominicano Luis Abinader se refirió, este sábado, a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos, acusado de narcotráfico y terrorismo.

A través de una publicación en la red social X, expresó que el gobierno de República Dominicana sigue de cerca estos acontecimientos, al tiempo de recordar que siempre se opuso a la proclama de Maduro como presidente, tras las elecciones de julio de 2024.

“En consonancia con ello promovimos la Declaración de Santo Domingo de agosto del mismo año que exigió el respeto a la voluntad expresada en las urnas”, escribió.

Estados Unidos dice estar hablando con Delcy Rodríguez y ella señala a Maduro como único presidente Lea también

Asimismo, el mandatario expresó su disposición de colaborar con el restablecimiento de la democracia y la paz en Venezuela.

“La solidaridad entre los pueblos dominicano y venezolano es histórica. Hoy reiteramos nuestra disposición a colaborar con el restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia nacional en Venezuela. República Dominicana estará siempre del lado de la democracia. Donde sea, cuando sea y ante quien sea”, concluyó.

La madrugada de este sábado tropas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran en Nueva York, en donde enfrentan cargos por narcotráfico y terrorismo.

La llegada del aún presidente de Venezuela se produjo pasadas las 6:00 de la tarde de este sábado.

A través de una rueda de prensa, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que gobernará el país latinoamericano hasta que se pueda hacer una transición segura.

También indicó que permitirá que las petroleras estadunidenses entren a Venezuela para venderlas a otras naciones.