Entre silencio y nostalgia amaneció el Gran Santo Domingo en Año Nuevo

Bajo un cielo nublado y con el frío viento que se pudo sentir en la mañana de este primero de enero, sentado en uno de los bancos que se encuentran en Malecón de Santo Domingo, Jefri Jhosep, un joven limpiabotas, observaba el mar sin decir palabra alguna.

Su mirada solo veía un punto fijo: el mar. Una mirada cargada de silencios y preguntas que tal vez este nuevo año 2026 no se las respondería pues según los ciudadanos que caminaban en las aceras de este paisaje “no se puede esperar mucho de un país como este que cada vez está peor”.

A su lado, su desgastada caja roja de trabajo reposaba siendo como una prueba de una jornada que apenas comenzaba.

Entre ese mismo silencio y lo nublado del cielo, la figura de Jefri Jhosep resumía el inicio del 2026 para muchos: un año que comenzó con calma y a la vez con la esperanza callada de que, en algún momento, el país pueda volver a lo que era antes.

Calles llenas de alegrías por las fiestas, unión familiar y todos esos sentimientos que al pasar de los años se han perdido, pues no es lo mismo celebrar estas fiestas cuando en el fondo faltan tantos seres queridos.

Jefri era uno de los pocos que se encontraban en el malecón, lo que se esperaba ver lleno de personas aun celebrando la llegada del año nuevo resulto ser todo lo contrario: tranquilidad, paz, silencio y el mar.

calles solitarias

En cuanto al ambiente, reporteros de este medio lo percibieron tranquilo y silencioso, en comparación con otros días de festividades navideñas en los que se observa la zona costera con música en un volumen alto.

En esta ocasión, el único sonido que predominó fue el del mar, golpeando con fuerza el muro del malecón y el viento que corría sin interrupciones.

A su vez, la avenida George Washington se encontraba cerrada debido a la fiesta de fin de año que realizó ayer la empresa Telemicro. Allí los encargados de la celebración se encontraban recogiendo y limpiando la zona.

En esta área, reporteros observaron restos de la organización de la actividad, así como el personal desmontando tarimas y retirando equipos, lo que provocó restricciones en el tránsito vehicular y peatonal en varios tramos de la vía.

Sin embargo, no se evidenciaron rastros de personas que habían asistido a la fiesta.