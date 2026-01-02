Listín Diario adopta regla para el uso de la Inteligencia Artificial

Conscientes de que la Inteligencia Artificial (IA) no es una amenaza, sino una herramienta que nos puede ayudar a lograr mayor rapidez y precisión en los trabajos periodísticos, el decano de la prensa dominicana inicia el año 2026 implementando su manual de usos éticos de IA en la redacción.

Como parte de nuestra apuesta por la innovación, incorporamos herramientas de IA que nos ayudan a mejorar la eficiencia en la elaboración de ciertos contenidos, siempre partiendo de la mano humana a la cabeza, supervisando, corroborando y cruzando datos para que la información llegue acabada al lector, que es nuestra fuente de energía para realizar el trabajo diario y al que debemos un profundo respeto.

Dada la actual falta de fiabilidad de las herramientas de IA generativa, el Manual incluye los usos prohibidos y restricciones clave, así como también los usos permitidos y normas para la transparencia, ilustrados con ejemplos según cada una de las áreas: investigación y verificación, redacción y estilo; fotografía, diseño y multimedia; redes sociales.

Además, hay todo un capítulo dedicado a las precauciones, entre ellas la prevención de sesgos algorítmicos y criterios para evitar reproducciones de desigualdad.

Nuestro equipo editorial seguirá formándose periódicamente en identificación y mitigación de sesgos algorítmicos; manejo responsable de prompts; riesgos legales, éticos y reputacionales asociados al uso de IA; buenas prácticas de verificación de contenidos generados por IA; introducción e implementación de nuevas herramientas o actualizaciones, entre otros aspectos.

Estas políticas fueron adoptadas siguiendo los modelos de reconocidos medios internacionales, pero también tras investigaciones internas sobre los usos que dan nuestros periodistas a la IA. Las mismas serán actualizadas periódicamente para adaptarse a la evolución tecnológica y mantener la coherencia con los valores del diario.

Tres principios rigen esta adopción, con el objetivo de asegurar que la tecnología sirva a nuestra misión periodística. El primero de ellos es en beneficio del lector y de nuestra misión.

La tecnología debe servir para descubrir la verdad y ayudar a más personas a comprender el mundo y el contexto en que se desarrolla, por lo que la IA solo se utilizará para mejorar la calidad y la distribución de nuestro periodismo.

El segundo principio que rige esta implementación es la supervisión y el criterio humano. El talento, la experiencia y el juicio de nuestros periodistas son ventajas competitivas insustituibles. La inteligencia artificial (IA) es un instrumento de asistencia que puede mejorar ciertas tareas de análisis, procesamiento o presentación, pero nunca reemplazará la labor intelectual, ética y profesional del periodista. Todo uso de IA debe subordinarse al juicio, experiencia y responsabilidad editorial humana. Por lo tanto, la IA es una herramienta; el trabajo debe ser gestionado y ser responsabilidad exclusiva de los periodistas y editores.

Cada pieza periodística (noticia, análisis, multimedia o infografía, entre otros contenidos) debe contar con un responsable humano claramente identificado, quien asume la verificación, la interpretación, la edición y la validación del contenido final. Asimismo, el error de una herramienta de IA no exime al medio ni al periodista de su responsabilidad profesional.

La transparencia es un pilar valioso que nos ayudará a fortalecer la confianza del lector y a proteger el legado de 136 años de Listín Diario. Este valor, junto a la ética, guían el tercer principio.

Se aplicarán los fundamentos éticos del periodismo con la misma fuerza cuando las máquinas estén involucradas. Toda intervención significativa de IA en la producción de contenidos deberá ser: identificable internamente (en el flujo editorial) y divulgada externamente.

Esto implica que desde la dirección editorial se sabrá la cantidad de contenidos y enfoques de informaciones que se trabajarán con ayuda de IA y, de igual forma, el lector será notificado de las informaciones elaboradas con asistencia de IA.

A nuestros lectores, gracias por confiar en nosotros cada día como una fuente de información cercana, útil y de confianza.