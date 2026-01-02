Feminicidio: Le arrebatan la vida a una mujer de 30 años que deja tres niños huérfanos

Un hombre mató de varias puñaladas a su pareja sentimental la madruga de este viernes en el sector Gualey, del Distrito Nacional.

La víctima es Rosmery Sosa, de 30 años, y el agresor es José Ramón Montero, con quien llevaba cinco años de relación. El verdugo emprendió la huida, según se informó en el lugar.

Rosmery Sosa

El cadáver de Rosmery fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacifi), mientras que en su casa se encuentran los tres niños que dejó en la orfandad y sus familiares quienes reclaman justicia.

Familiares de la víctima dicen que esta trabajaba en una banca de apuestas y que era una mujer tranquila.