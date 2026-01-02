Reportan la desaparición de dos jóvenes residentes del municipio de Nagua

Dos jóvenes residentes en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 31 de diciembre de 2025, luego de haber salido a trabajar hacia las zonas de Tamboril, Licey al Medio y Santiago.

Los desaparecidos son Rodolfo Martínez, conocido como “Villano”, quien lleva puesta una gorra negra con amarillo, y Jaime Rodríguez, quien llevaba una gorra roja. Según declaraciones ofrecidas por familiares, el jefe de ambos jóvenes se comunicó con ellos alrededor de las 10:00 de la mañana de ese mismo día. Posteriormente, se perdió todo contacto y desde entonces se desconoce su paradero.

Ante la falta de comunicación, los familiares y el empleador iniciaron la búsqueda, contactando a varios clientes durante la noche del 31 de diciembre. Estos indicaron que los jóvenes nunca pasaron por sus negocios ese día a cobrarle un préstamo, lo que aumento la preocupación.

En la mañana de ayer 1ro de enero, el jefe y los familiares se trasladaron a la zona de Licey al Medio, donde se encontró el vehículo en el que se desplazaban, el cual presentaba rastros de sangre.

Las autoridades fueron notificadas de inmediato y se movieron al lugar realizando el levantamiento correspondiente e iniciando las investigaciones para dar con el paradero de los jóvenes. Hasta ahora, no se ha ofrecido información oficial adicional sobre el caso. Familiares y allegados mantienen la esperanza de que la situación tenga un desenlace positivo.