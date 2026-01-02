Defensa Civil dice que reforzaron la búsqueda de niña de tres años desaparecida en Puerto Plata

La Defensa Civil informo que continúan y han sido reforzadas las labores de búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años de edad, quien fue reportada como desaparecida la tarde del miércoles 31 de diciembre, alrededor de las 5:00 pm en el municipio Imbert de Puerto Plata.

Durante la rueda de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la entidad dijo que se mantienen activos los operativos de búsqueda y que este viernes fueron integradas nuevas unidades para fortalecer la localización de la menor.

Delfín Rodríguez, encargado de operaciones de la Defensa Civil, confirmó que las labores de búsquedas están centradas en una área cercana a un río donde fue encontrado un zapato que se presume pertenece a la menor, lo que ha llevado a intensificar los rastreos tanto terrestres como aéreos.

Dijo que además las labores de búsqueda están siendo reforzadas con brigadas adicionales de la Defensa Civil de Santiago, una unidad canina especializada, así como equipos de drones, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea Dominicana y cuerpo de bomberos locales.

"En el día de hoy se han reforzado lo que son las unidades que se encuentran apostados en el lugar con miembros de la Defensa Civil de Santiago, una unidad canidad que fue enviada esta madrugada y ya está operando en la zona", dijo Rodríguez a los medios de comunicación.

Las autoridades precisaron que las instituciones del Estado que conforman el Comité Provincial de Prevención, Mitigación y Respuestas se encuentran trabajando de manera conjunta en la zona de la desaparición.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de mantener activas las operaciones de búsquedas hasta dar con el paradero de la niña, y al mismo tiempo expresaron su solidaridad con los familiares y pidieron a la ciudadanía colaborar con cualquier información que contribuya a su encuentro.