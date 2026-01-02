El desfile del Día de Reyes de los bomberos será este lunes 5 en la Ciudad Colonial

Como es tradición, Melchor, Gaspar y Baltazar realizarán su acostumbrado desfile por el Día de Reyes, este lunes 5 de enero, recorriendo las calles de la Ciudad Colonial, acompañados del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

El desfile iniciará a las 6:30 de la tarde desde el cuartel de bomberos por la calle Emilio Prud’Homme con la avenida México hasta la avenida Duarte, siguiendo en la avenida Mella, doblando en la calle Arzobispo Meriño con la calle El Conde hasta llegar al punto de partida en la avenida Mella.

Desde el inicio de esta emblemática tradición, en 1948, cada año, la Alcaldía del Distrito Nacional lleva a los niños de los sectores capitalinos la magia de los Reyes Magos.

Al finalizar ese alegre recorrido, los ciudadanos disfrutarán de un show de fuegos artificiales.