“Los años pasan, pesan y pisan” dice una frase del argot popular. En un abrir y cerrar de ojos ya se nos fue otro año más y nos preparamos para adentrarnos en un nuevo calendario, donde no faltan los planes, metas, deseos, etc.

Sabemos que fue un año duro, pero hay que soltar el pasado para abrazar el presente y perseguir el futuro. Con soltar no necesariamente quiero decir olvidar, pero sí dejar ir porque no podremos visualizar algo nuevo anclado a lo viejo.

Hay que tomar lo que aprendimos del 2025 y abrirle las puertas al 2026 con nuestra mejor cara. Aprovechar el tiempo tiene que ser nuestra primera tarea y dentro de nuestros propósitos incluir aventuras que en verdad nos reten, aunque nos llenen de miedo.

En este nuevo año ponte tú como prioridad porque al final de cuentas solo uno conoce lo que le hace feliz. Cuida tu entorno y sé selectivo con las personas que dejas entrar a tu vida porque uno no está hecho para vibrar con cualquiera.

Aprendamos a perdonarnos cuando cometemos errores porque hasta de eso se aprende. Pero sobre todo soltemos lo que no nos deja avanzar, Facundo Cabral decía que “La vida no te quita cosas, te libera de cosas”.

También hay que evaluarse en torno a qué hemos logrado y qué nos falta por conquistar, en la primera nos aplaudimos o nos damos cuenta que no hemos hecho nada y en la segunda procedemos a la visualización y la acción.

Uno no se vuelve más joven con los años, pero por lo menos adquirimos un poco de conciencia, la misma que nos hace entender el trasfondo de “el tiempo no regresa”, así que es hora de dejar de postergar las cosas, decir que no a viajes o de no atreverse por miedo.