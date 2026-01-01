Nace en el HOMS el primer bebé del año 2026; hijo del periodista Onelio Domínguez

El bebé Benjamín Odiel Domínguez Marichal se convirtió en el primer nacimiento registrado en la maternidad del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) en este año 2026.

Benjamín es hijo del periodista santiaguero Onelio Domínguez y de Rosanna Marichal, y llegó al mundo mediante cesárea, adelantando su nacimiento, que estaba previsto para el próximo 5 de febrero.

Domínguez es periodista de Listín Diario en la ciudad corazón y también corresponsal para Telenoticias, del canal 11.

El alumbramiento se produjo este 1 de enero de 2026, marcando un inicio especial de año para la familia Domínguez Marichal y para el personal médico del HOMS.

Tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud, mientras los padres expresaron su alegría y agradecimiento por la atención recibida durante el proceso.