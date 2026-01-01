La Batalla de la Fe se prepara para su concentración este 1 de enero a las 4:00 de la tarde

Desde tempranas horas y en medio de lluvias, la tradicional concentración evangélica nacional, La Batalla de la Fe, está en los preparativos finales para celebrar su edición número 62 este 1 de enero a las 4:00 de la tarde, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Durante un recorrido, Listín Diario evidenció al equipo organizador de esta actividad arreglando la tarima y colocando sillas para las personas que asistirán.

Mientras esto sucedía, otro grupo limpiaba la zona.

Asimismo, en las afueras del campo deportivo, se visualizó a agentes policiales y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) desplegados en todo el perímetro del Estadio Olímpico, colocando y regularizando el tránsito.

Preparativos de La Batalla de la Fe.Leonel Matos

A su vez, en las aceras los vendedores ambulantes se empezaron a establecer para vender artículos para fieles creyentes y otros productos.

Más sobre La batalla de la Fe

En su 62 edición, el ministerio La Batalla de la Fe marcará, este 1 de enero a partir de las 4:00 de la tarde en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el inicio del Año Nuevo, bajo el lema “El día de Dios”.

Esta actividad contará con la participación de los artistas World Worship y René González, quienes asistirán al evento y cantarán a todo pulmón sus músicas mientras, al ritmo de estas, el público podrá alabar y disfrutar de la presencia de Dios.