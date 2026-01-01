Ezequiel Molina llama a consultar la Biblia antes de tomar decisiones “importantes”

El pastor Ezequiel Molina llamó a que las personas consulten la Biblia antes de tomar decisiones “importantes” para que las mismas vayan alineadas con “la palabra de Dios”.

“Cada vez que un padre de familia, un director departamental un jefe de cualquier cosa, y más de un país, va a tomar una decisión importante debería de consultar con el manual (refiriéndose a la Biblia). Estoy yo apartándome o acercándome a la voluntad de Dios; voy yo en contra de la corriente divina o voy yo a favor del que me puso en esta silla”, argumentó el pastor.

Molina indicó que el ser humano “no se gobierna” ya que por encima de los seres humanos hay dos entidades.

“Hay dos autoridades espirituales de las cuales no podemos escapar, o le sirves a Dios o le sirves al diablo”, exclamó Molina.

Rechazan instalación de mezquitas en el país

El pastor indicó la República Dominicana “no debe permitir” que se instalen mezquitas islámicas en el país.

Durante su intervención en el evento La Batalla de la Fe, Molina indicó que el hecho de no dejar que se instalen mezquitas en territorio dominicano debe ser considerado como una medida para “preservar” la seguridad ciudadana.

“Nosotros estamos llamados a velar por nuestra seguridad y no dejarnos engañar por ideologías ocultas que envuelven terror y muerte y que ya quieren poner sus pies en la República Dominicana”, manifestó Molina en el acto celebrado en el Centro Olímpico.