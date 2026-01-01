Congreso Nacional aprobó más de 99 mil millones de pesos en préstamos durante 2025

En un periodo menor a un año, el Congreso Nacional aprobó al menos 11 iniciativas que le permitieron al Gobierno acceder a una deuda superior, aproximada, de 99,000 millones de pesos dominicanos.

El Poder Ejecutivo solicitó a los representantes de las cámaras legislativas aceptar estos proyectos de ley con el objetivo de destinar los fondos adquiridos mediante préstamos al desarrollo de diversos programas gubernamentales.

Estos recursos fueron acordados por las autoridades dominicanas y entidades financieras internacionales, utilizando en su mayoría la moneda de Estados Unidos, el dólar. Solo dos de estos, pactados con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), tienen de base el yuan, divisa nacional de China.

Cifra exacta

La cifra exacta de la sumatoria realizada a los empréstitos resulta en USD$1,583,390,192 que al ser convertida en pesos dominicanos equivale a alrededor de RD$99,400,296,076.

Desglose de los préstamos

Una de las últimas piezas aprobadas por los congresistas, firmada con la JICA, tiene un monto de ¥10,930,000,000, cuyo valor en pesos dominicanos es mayor a los 4,000 millones. Los informes sometidos previamente a votación detallan que este empréstito tendrá el objetivo de mejorar la Cadena de Valor de los Alimentos (CVA) y el acceso financiero del sector agrícola en el país.

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) dispondrá a la Presidencia de la República USD$178,374,339 que serán asignados para avanzar el Proyecto de Ampliación de la Capacidad de Transporte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, una de responsabilidad de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).

También, favorecieron que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregue USD$50 millones al Gobierno, previstos a ser utilizados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas) y el Servicio Nacional de Salud (SNS) para el Fortalecimiento del Sistema de Salud para la Prevención y Gestión de Enfermedades Crónicas no Transmisibles. Algunos de los padecimientos a tratar son la diabetes y fallas cardiovasculares. Estos préstamos aún no han sido publicados en la gaceta oficial de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

Publicación oficial

Los siguientes acuerdos se encuentran disponibles en el portal web de la Consultoría Jurídica de la Presidencia.

En la lista está un acuerdo financiero realizado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de USD$400 millones para ser utilizado “como apoyo presupuestario enfocado a 'Políticas de Desarrollo Sostenible” del Ministerio de Hacienda y Economía.

La segunda firma trazada con la JICA alcanza un monto de ¥6,660,000,000 equivalente a USD$45,000,000; ideados para auspiciar el proyecto de Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Una de las entidades financieras con las que el Gobierno realizó más acuerdos fue el BID, luego de que, además de los empréstitos antes mencionados, fuese autorizada para entregarles a las autoridades dominicanas USD$730 millones.

De acuerdo con documentos oficiales, este monto cubrirá los costos de las siguientes iniciativas gubernamentales: Fortalecimiento del Sistema de Salud para la Prevención y Gestión de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública, Resiliencia Climática de la Infraestructura de Puentes y Saneamiento Universal en Ciudades Costeras y Turísticas.

Asimismo, el CAF entregó un crédito de USD$110,000,000 que el PE asegura destinarlo al financiamiento de la ampliación del acueducto oriental barrera de salinidad y transferencia a Santo Domingo Norte, así como en el “Programa de Apoyo a la Mejora de las Redes de Distribución Eléctrica”.

Rechazo de la oposición

A pesar de las inquietudes y la molestia manifestada por los legisladores de las bancadas políticas opositoras, la mayoría representativa que tiene el Partido Revolucionario Moderno (PRM) pudo garantizar que las peticiones del Gobierno de Abinader cumplieran los procedimientos legislativos.

Con 146 de 190 diputados y 29 de 32 senadores, los legisladores perremeístas y sus aliados pudieron decidir sin ser impedidos por el rechazo que expresaban de manera constante los bloques de la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), entre otros.

Procedimiento

Todos los préstamos que el Gobierno intente recibir deben ser aceptados antes por ambas cámaras del Congreso Nacional.

Así lo establece el artículo 93 de la Constitución, el cual especifica que ese poder del Estado debe “legislar cuanto concierne a la deuda pública y aprobar o desaprobar los créditos y préstamos firmados por el Poder Ejecutivo, de conformidad con esta Constitución y las leyes”.

Presupuesto de 2026

El pasado 16 de diciembre, los legisladores aprobaron el Presupuesto General del Estado que aplicarán a partir del 1 de enero de 2026 y respaldaron las estimaciones enviadas por el mandatario Abinader.

Según las instituciones financieras, el Gobierno, los organismos autónomos y descentralizados no financieros, así como las instituciones públicas de la seguridad social, estaría recibiendo RD$ 1,841,701,394,621 en ingresos y tendría RD$ 278,654,744,137 en déficit financiero consolidado.

Deudas del 2026

Dos días después, el pasado 18 de diciembre, decidieron que el Gobierno podrá endeudarse en 2026 por un monto total de RD$ 401,767,814,730.

Representantes del PRM defendieron esta cantidad. Uno de ellos fue el diputado Frank Paulino, presidente de la Comisión de Hacienda en la cámara baja, quien explicó que esto garantizará que el Estado pueda cubrir el déficit financiero que la partida presupuestaria del año entrante.