COE alerta por intoxicación alcohólica de 20 menores durante festividades navideñas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) expresó su preocupación luego de informar a la población que 20 menores de edad resultaron intoxicados por consumir bebidas alcohólicas durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Según los datos ofrecidos por el organismo, los menores perjudicados tienen edades entre los 11 y 19 años, lo que evidencia claramente una situación alarmante que involucra a niños menores de edad y adolescentes, a pesar de las restricciones legales que prohíben la venta y el consumo de alcohol a personas menores de edad.

Las provincias que registraron mayor número de casos de intoxicación alcohólica en menores fueron en el Distrito Nacional, Santiago y San Pedro de Macorís, de acuerdo con las informaciones brindadas por los organismos de socorro durante el operativo.

Asimismo, el director del COE, Juan Manuel Méndez García, indicó que estos menores fueron atendidos en diferentes centros de salud pública, donde recibieron asistencia médica, logrando poder estabilizar su condición.

Aun así, las autoridades advirtieron que este tipo de evento representa un riesgo grave para la salud y la vida de niños, niñas y adolescentes.

Ante este escenario, el COE hizo un llamado a padres, tutores y responsables de establecimientos comerciales a aumentar la supervisión, cumplir con las normas y evitar la exposición de menores al consumo de bebidas alcohólicas, especialmente durante períodos festivos.

Igualmente, las autoridades recordaron que permitir o facilitar el consumo de alcohol a menores constituye una falta grave sancionada por las leyes dominicanas, e insistieron en la importancia de la “corresponsabilidad social para prevenir hechos que puedan tener consecuencias irreversibles”.

El COE aseguró que continuará ofreciendo informaciones y fortaleciendo las acciones preventivas, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable y reducir los incidentes durante el desarrollo del operativo nacional.