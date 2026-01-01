Boletín del COE: 8 fallecidos, 48 accidentes de tránsito y 61 afectados

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en el segundo boletín de la segunda fase del Operativo “Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026”, que en las últimas 24 horas fallecieron 8 personas.

Juan Manuel Méndez, director de la entidad, precisó que de estos fallecimientos, tres ocurrieron dentro de los dispositivos del operativo y cinco fuera dé.

Cuatro de estos fallecimientos ocurrieron en motocicletas, tres involucraron vehículos livianos y otro por atropellamiento.

Asimismo, 61 personas han resultado afectadas por 48 accidentes de tránsito durante del operativo en Autopistas, carreteras, calles y avenidas; de los 38 accidentes, 34 involucraron motocicletas.

De igual forma, hospitales han atendido 121 personas intoxicadas por ingesta de alcohol, de los cuales 20 son menores de edad con edades entre 11 y 17 años.

Adicional a esto, otras 19 personas han sido atendidas por intoxicación alimentaria.

Las instituciones han brindado un total de 9,979 asistencias viales al público en vías y carreteras y se han realizado 1,019 asistencias médicas.

Fiscalización

La Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre ha realizado un total de 10,003 fiscalizaciones por distintas faltas a la ley general de tránsito 63-17.

Estas multas están encabezadas por 3,332 infracciones a motociclistas por transitar sin casco protector, 1,121 por transitar sin licencia o vencida, 756 por violar la luz roja, 738 por transitar sin seguro o vencido, 394 por transitar sin cinturón de seguridad y 370 por transitar sin luces.

Además de haber retenido 1,065 motocicletas, 160 vehículos livianos, 241 vehículos pesados por transitar sin permiso, y realizar 9,545 asistencias viales a conductores y peatones.